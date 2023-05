La famille Kana à nouveau réunie à Neerpede !

Joël, le frère de Marco, vient d'officialiser dans un post Instagram son retour en équipes jeunes d'Anderlecht. Avec Cresus, voilà donc les trois Kana réunis à Neerpede.

La famille Kana est une vraie famille de football, passionnée par le Sporting d'Anderlecht. Le plus connu des trois, Marco, compte déjà 56 apparitions en A et tentera de se faire une place plus régulière la saison prochaine.

Une chose qui pourrait faire du bien mentalement au joueur de 20 ans, c'est le retour de son frère Joël (18 ans), en équipes espoirs. Joueur d'OHL cette saison, Joël Kana vient d'officialiser sur Instagram son retour à Neerpede pour la saison prochaine avec la mention "back home". Sur le moyen terme, on pourrait le voir disputer quelques rencontres avec les RSCA Futures la saison prochaine.

Le plus jeune des trois, Cresus, évolue en équipe de jeunes depuis le plus jeune âge. La famille Kana, véritablement dévouée au RSCA et réunie, à nouveau, à Neerpede.