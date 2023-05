Le phénomène de La Gantoise, l'Antwerp et l'Union à la fête : découvrez notre équipe de la semaine

Il y a eu du spectacle ce week-end en Champions' et en Europe Play-offs. Voici notre équipe-type des joueurs ayant brillé sur nos pelouses lors de la récente journée.

Gardien

Dans les buts, notre rédaction a choisi Paul Nardi, qui a réalisé quelques bonnes interventions face au Cercle. Mention spéciale à Anthony Moris, qui s'est montré rassurant sur ses interventions et enregistré une première clean sheet depuis plusieurs mois.

Défense

Double buteur et impérial en défense, Christian Burgess reçoit une place de choix dans notre 11. Clinton Mata a lui aussi marqué et s'est montré sous un bon jour. Toby Alderweireld a de nouveau réalisé un match de patron.

© photonews

Milieu

Notre milieu de terrain est composé de 5 joueurs. Gojko Cimirot a réalisé une bonne prestation face à Westerlo. Thomas Van Den Keybus s'est montré très actif et a marqué le - superbe - but de l'égalisation. Teddy Teuma a été excellent et très performant sur phases arrêtées, n'en ratant pratiquement aucune (2 assists, un but s.p.). Sven Kums a quant à lui donné deux assists. Ce fut ensuite très difficile de choisir entre deux Anversois, décisifs dans la remontée face à Bruges : Arthur Vermeeren et Calvin Stengs.

Attaque

Vincent Janssen a été omniprésent et prouve une fois de plus son rôle fondamental dans cet Antwerp sauce van Bommel. Emmanuel Gift Orban a encore marqué, avec un triplé, s'il vous plaît. Hugo Cuypers a lui aussi soigné ses stats, et aurait pu alourdir davantage le marquoir sans quelques grosses occasions manquées.

Le 11 de la rédaction :