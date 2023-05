🎥 Malgré un grand Courtois, Manchester City croque le Real et n'est plus qu'à un match du graal

Manchester City s'est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions en battant le Real Madrid sur le score de 4-0. Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois ont été trÚs en vue.

Après les matchs en Ligue des Champions de ces dernières saisons, on pensait que le Real Madrid était bel et bien immortel à l'échelon européen, même lorsque la situation était mal embarquée. Mais cette fois, il n'y a pas eu de remontada pour survivre à Manchester City, qui s'impose 4-0.

Les Madrilènes ont pourtant pu compter sur un grand Thibaut Courtois pour repousser l'échéance à deux reprises grâce à deux parades de haut vol devant Erling Haaland.

Mais il n'a ensuite rien pu faire sur l'ouverture du score signée Bernardo Silva sur un assist délicieux de Kevin de Bruyne. Le Real a ensuite eu l'occasion de revenir sur une frappe puissante de Toni Kroos à la demi-heure mais la barre transversale en a décidé autrement. Le match tournait définitivement peu avant la mi-temps avec le doublé de Bernardo Silva pour mettre Manchester City sur du velours (2-0).

L'OUVERTURE DU SCORE DE BERNARDO SILVA SUR CETTE SUPERBE PASSE DE KEVIN DE BRUYNE ! đŸ'«





Dans une deuxième mi-temps où le Real se faisait plus menaçant, City et gérait et inscrivait même le 3-0 grâce à Manuel Akanji. Thibaut Courtois se consolera avec une troisième parade monstrueuse devant Haaland qui n'aura pas réussi à marquer face à lui. Sans notre pieuvre dans les buts, le score aurait été plus lourd que le 4-0 affiché au marquoir et atteint dans les arrêts de jeu grâce à Julian Alvarez.

Il est pas humain Courtois dommage qu'il ne puisse pas marquer ! đŸ˜ đŸ§€





Le Real Madrid s'arrête donc en demi-finale. Manchester City disputera pour sa part une deuxième finale de Ligue des Champions après sa défaite face à Chelsea il y a deux ans. C'est désormais l'Inter Milan qui est le dernier adversaire des Cityzens dans leur quête ultime.