🎥 Charleroi dit au revoir à Joris Kayembe...avec humour

Le latéral gauche Joris Kayembe (28 ans) a officiellement quitté le Sporting de Charleroi pour rejoindre le KRC Genk lors de ce mercato estival.

Après deux années et demi passées au Sporting de Charleroi, Joris Kayembe a signé au KRC Genk. L'ancien du Standard, de Porto et de Nantes rejoint ainsi les Limbourgeois pour passer un palier dans sa carrière.

Au total, le Diable Rouge (2 sélections) aura passé 116 matchs sous la vareuse des Zèbres. Cela valait de beaux adieux. Dans une vidéo postée par le club, on voit les joueurs et le staff dire au revoir à Kayembe sous fond du tube "Goodbye my Lover" de James Blunt. Une séquence sympathique.