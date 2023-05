🎥 Le comportement scandaleux de fans de l'AZ, qui s'en prennent à la famille d'un joueur adverse

L'AZ Alkmaar a été éliminé de la Conference League par West Ham aux stade des demi-finales ce jeudi soir. Les fans néerlandais ont laissé éclater leur colère au coup de sifflet final.

Comme le montrent ces images, de fans de l'AZ Alkmaar ont franchi les barrières et se sont rués vers des supporters de West Ham.

Parmi ces supporters se trouvaient des membre de la famille et des amis de Said Benrahma. Lui et plusieurs de ses coéquipiers (Lucas Paqueta et Flynn Downes) sont alors allés les défendre et se sont battus face à ces supporters.

"C'est embêtant, ça n'appartient pas à notre stade. De préférence dans aucun stade. J'ai honte", a réagi le coach de l'AZ, Pascal Jansen.