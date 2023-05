Cinq choses à savoir sur Zan Rogelj, renfort polyvalent du Sporting Charleroi

Le Sporting Charleroi travaille calmement, mais plutôt bien à la saison prochaine, avec trois renforts déjà annoncés. Zan Rogelj, latéral en provenance d'Autriche, n'est pas le plus connu.

Formé dans le même club qu'Ilicic

Le NK Triglav n'est pas un grand club slovène, et s'est même retrouvé récemment relégué en D2. Pour autant, Triglav a déjà formé de grands talents du football slovène, dont l'un des plus fameux : Josip Ilicic.

C'est en effet là, de 95 à 2006, que le magicien slovène qui fera les beaux jours de Palerme, la Fiorentina et l'Atalanta Bergame a été formé, avant de partir pour faire ses débuts professionnels au Bonifika. Josip Ilicic n'est pas le seul talent formé au NK Triglav : Bojan Jokic (ex-Villarreal, Chievo), Aleksandar Radoslavljevic (ADO, VVV Venlo) ou encore le cousin de Samir Handanovic, Jasmin, ont tous fait leurs débuts au Triglav et sont tous devenus internationaux confirmés.

Trois sélections avec la Slovénie

Zan Rogelj lui-même a déjà goûté à la sélection : trois caps, dont la dernière date de 2021. Il y a notamment croisé ce même Ilicic, vieillissant. Son transfert à Charleroi doit l'aider à se remettre dans le viseur du sélectionneur : "C'est difficile de percer en sélection en ce moment, le coach a trouvé des joueurs dont il est content", reconnaissait-il dans Planet Nogomet en décembre dernier.

Déjà suivi par des clubs belges l'été dernier

Rogelj a signé au Sporting Charleroi jusqu'en 2027. Les Zèbres ont devancé le Cercle de Bruges, qui était également intéressé, mais l'intérêt pour le latéral slovène ne date pas d'hier. Dans cette même interview accordée à Planet Nogomet en décembre, Zan Rogelj l'expliquait :

"J'étais tout près de déménager en Belgique l'été dernier, c'est vrai. J'étais prêt, nous avons eu des discussions, mais ça ne s'est pas fait", regrettait-il. "Nous verrons ce qui se passera dans les mois à venir". Dont acte !

Le troisième slovène de l'histoire du Sporting Charleroi

Zan Rogelj n'est pas le première jour issu de Slovénie à signer au Mambourg. Deux y sont passés avant lui : Velimir Varga en 2005-2006 (28 matchs joués), et Elvedin Dzinic de janvier 2011 à l'été 2013 (66 matchs joués). Ce dernier a marqué Charleroi par sa fiabilité et son professionnalisme, mais Rogelj est a priori un élement plus créatif.

Un latéral très polyvalent et très offensif

Présenté en tant qu'arrière droit à sa signature, Zan Rogelj est cependant bien plus que ça : cette saison, il a évolué à au moins 5 postes différents. Majoritairement sur le flanc droit, soit en tant que pur back ou en tant que piston latéral, mais également dans l'axe.

À deux reprises, il a en effet été aligné en tant que milieu offensif - notamment face au géant d'Autriche, le RB Salzbourg - et une fois en tant que milieu central un peu plus reculé, inscrivant même un but contre Wolfsberger. Exceptionnellement, Rogelj a même joué...en tant qu'attaquant de pointe dans un 4-4-2. Bref : un couteau suisse en provenance du Tirol pour Felice Mazzù, disposant de belles statistiques (7 buts et 11 assists en 94 matchs).