Sébastien Bruzzese ne pouvait pas manquer le jubilé de Jonathan Legear : "Il est mon premier ami dans le monde du football"

Le portier du Cercle de Bruges est venu ce jeudi après-midi à Visé pour participer au jubilé de son ami Jonathan Legear.

Le jubilé de Jonathan Legear avait lieu ce jeudi et beaucoup d'amis du Liégeois avaient répondu présents comme c'était le cas de Sébastien Bruzzese. "Jonathan a été l'un de mes premiers amis dans le foot pro quand j'ai signé à Anderlecht à l'âge de 18 ans. Il m'a pris sous son aile dans le groupe et il était mon seul repère à Bruxelles. Avoir un nom comme celui de Legear qui m'épaulait alors que j'arrivais de Promotion, c'était une véritable aide", nous confie le portier du Cercle de Bruges. "Nous avons habité plus d'un an ensemble et nous étions tout le temps l'un avec l'autre. Nous sommes toujours restés en contact et il reste l'un de mes meilleurs amis dans le milieu du football, et surtout le premier", a souligné le joueur âgé de 34 ans.

"Mon meilleur souvenir ? Il y en a tellement. Jona a le cœur sur la main et j'ai passé de très bons moments avec lui, surtout en dehors du terrain. Nous avons d'ailleurs passé de magnifiques vacances ensemble. Je lui souhaite le meilleur. Je suis devant lui pour une fois puisque j'ai déjà passé mes cours d'entraîneur et qu'il me demande des conseils. J'espère que nous nous recroiserons ou que nous serons un jour dans le même staff", a expliqué celui qui évoluait au milieu de terrain ce jeudi puisque Jean-François Gillet était au but. "Quand il manque un joueur dans le jeu, je dépanne toujours. J'adore évoluer en tant que joueur de champ en fait", a conclu Sébastien Bruzzese.