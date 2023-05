Festival de buts, du beau monde et de la bonne humeur pour le jubilé de Jonathan Legear

Ce jeudi après-midi, le jubilé de Jonathan Legear avait lieu au stade de la Cité de l'Oie où l'entrée était gratuite.

Jonathan Legear a décidé de dire stop au football professionnel à l'âge de 36 ans. L'ailier, qui évolue à Visé en Nationale 1, voulait fêter son départ du foot pro comme joueur avec un jubilé au cours duquel on retrouvait du beau monde : Gillet, Fiore, Mulemo, Bruzzese, Cordaro, Pieroni, Teixeira, De Sart, Vetokele, Emond et Chadli étaient présents au coup d'envoi. À noter que les cinq derniers n'ont pas disputé la rencontre. Les tribunes du stade de la Cité de l'Oie étaient bien plus remplies que d'habitude pour cet évènement durant lequel le soleil avait répondu présent.

Visé, coaché par José Riga, affrontait la team Legear, coachée par Marc Wilmots durant deux mi-temps de trente minutes. Le joueur du SL16 FC Brrou ouvrait le score avant de faire le break dix minutes plus tard pour les visiteurs (6e et 16e), 0-2. Les Visétois réduisaient la mise via une jolie frappe croisée signée Legear (26e), 1-2. Durant la pause, plusieurs joueurs changeaient de camp (R. Wilmots, Legear, Perséo). Passé chez les visiteurs, Legear permettait aux visiteurs de reprendre deux buts d'avance avec une jolie reprise de la tête (34e), 1-3. Le locaux réagissaient et répondaient directement avec une tête de Gillon (36e), 2-3. N'Guessan égalisait quelques minutes plus tard pour les Oies (40e), 3-3. En fin de rencontre, Legear signait un triplé sur penalty et permettait à l'équipe entraînée par Wilmots de reprendre l'avantage (57e pen), 3-4. Essikal arrachait le partage durant les denrières minutes (60e), 4-4.

Une belle joute d'entraînement pour Visé qui jouera sa dernière rencontre de la saison samedi soir (20h) à Mandel United.

Visé : Mignon, Hendrickx, Gerits, Englebert, R.Wilmots, El Harrak, Legear, N'Guessan, Perseo, Cascio

Team Legear : Gillet, Oluoch, Bellucci, Fiore, Mulemo, Duville, Bruzzese, M. Wilmots, Cordaro, Brrou, Pieroni

Arbitre : Massimiliano Leda

Avertissement :

But : Legear (26e), Gillon (36e), N'Guessan (40e) et Essikal (60e) ; Brrou (6e et 16e) et Legear (34e et 57e).