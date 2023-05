Un expert financier ne voit que deux options si Anderlecht veut retrouver le top 4

Le RSC Anderlecht va devoir investir cet été pour renforcer son noyau. Mais les moyens sont limités au Sporting...

Wouter Vandenhaute a parlé de top 4 la saison prochaine, mais pour ce faire, il semblerait que le RSCA doive investir. La direction a nié devoir absolument vendre Zeno Debast ou Bart Verbruggen pour avoir des ambitions, mais il faudra tout de même trouver de l'argent.

Récemment, une nouvelle augmentation de capital a été évoquée mais selon un expert financier interviewé par le média Humo, elle ne sera pas suffisante si le RSCA veut vraiment viser le top 4.

"Si vous additionnez les dettes, les fonds propres négatifs et la perte d'exploitation attendue, et que vous tenez compte des investissements sportifs qui sont nécessaires, vous arrivez rapidement à 100 millions d'euros d'argent frais qu'il faut pour redresser le club et pour viser le top 4", analyse cet expert.

"Il n'y a que deux options : qu'un actionnaire intervienne, ou qu'un acheteur riche reprenne le club", conclut-il.