Classement final des buteurs de Nationale 1 : Perbet reste le Pichichi

La dernière journée de Nationale 1 avait lieu ce samedi soir.

Il y avait un duel à distance ce week-end entre Jérémy Perbet et Teddy Chevalier avant cette 38ème journée de championnat. Les deux Français trônaient en tête du classement des buteurs avec 28 buts chacun. Un peu plus tôt dans la soirée, le buteur des Francs Borains plantait un doublé et dépassait son compatriote. Mais Perbut y a cru jusqu'au bout et a vu triple, lui pemettant ainsi d'être de nouveau le Pichichi de la D3 belge. Adrianno Bertaccini se hisse sur la dernière marche du podium.

Classement des buteurs de Nationale 1 :

1) Jérémy Perbet (RFC Liège/31 buts)

2) Teddy Chevalier (Francs Borains/30 buts)

3) Adriano Bertaccini (Thes Sport/27 buts)

4) Din Sula (Knokke/22 buts)

5) Mohamed Soumaré (La RAAL/18 buts)

6) Corentin Lavie (Francs Borains/16 buts)

7) Olivier Romero Gomez (Ninove/16 buts)

8) Roman Ferber (Patro Eisden/15 buts)

9) Joshua Zimmerman (OHL U23/15 buts)

10) Mathieu Troonbeeckx (Heist/14 buts)

11) Nicolas Orye (Heist/13 buts)

12) Jesse Mputu (RFC Liège/13 buts)

13) Adrien Bongiovanni (Charleroi U23/13 buts)

14) Arne Naudts (Tirlemont/12 buts)

15) Yvan Yagan (Tirlemont/12 buts)