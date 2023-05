Jérémy Perbet va quitter le FC Liège !

Le RFC Liège vient d'annoncer que Jérémy Perbet allait quitter le club à l'issue de la saison. Il s'en va sur une promotion en Challenger Pro League et un titre de meilleur buteur de Nationale 1.

Jérémy Perbet (38 ans) va quitter le RFC Liège. Le club Sang & Marine vient d'annoncer la nouvelle ce lundi matin, alors que l'attaquant français avait paru fort ému lors du dernier match à domicile ce samedi contre Knokke.

On sait donc désormais pourquoi : après une saison fantastique lors de laquelle il a inscrit 31 buts en 38 matchs, terminant meilleur buteur de Nationale 1, Jérémy Perbet, auquel il restait un an de contrat, va quitter Rocourt. On ignore encore quelle sera sa destination.

Voici le communiqué de Perbet, partagé par le RFC Liège :

« Décision très difficile à prendre mais mûrement réfléchie et surtout avec le sentiment du devoir accompli, d’avoir tout donné pour le club et d’avoir atteint les objectifs collectifs et personnels. J’ai eu beaucoup de chance de faire partie de ce club mythique. Merci au Président, au staff, à vous supporters et bien sûr à mes coéquipiers pour ces 2 années ponctuées par ce retour dans le monde Pro à jamais gravé. Je vous souhaite d’ores et déjà à tous une bonne saison en D1B. Une certaine tristesse m’anime aujourd’hui mais à partir de demain je serai déjà tourné vers de nouveaux objectifs en gardant en moi ces magnifiques souvenirs. Vous allez sincèrement me manquer. A bientôt RFC Liège »