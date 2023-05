🎥 Michel Preud'homme approché pour remplacer Roberto Martinez à la tête des Diables Rouges

L'ancien coach de Bruges et du Standard s'est confié au micro d'Eleven.

Michel Preud'homme s'était retiré du football en 2020. Et c'est depuis l'Espagne, lors d'une interview accordée à Eleven, que l'ancien portier des Diables a évoqué l'équipe nationale.

L'ancien T1 du Standard et du Club de Bruges a, en effet, expliqué avoir été approché suite au départ de Roberto Martinez : "Il y a eu des contacts, cela a été très correct. On m'a dit qu'il y avait deux postes et demandé si j'étais intéressé par l'un ou l'autre. J'ai tout de suite refusé un des deux, celui de sélectionneur. Je ne me voyais pas recommencer à être entraîneur, je n'ai plus l'envie. Je ne sais pas si l'envie reviendra un jour. J'ai appris que la vie est pleine de surprise. Mais aujourd'hui, je dis que je ne reviendrai pas dans le foot", confie MPH.