Le Norvégien devra travailler sous une bien plus grosse pression au Club, où l'objectif principal sera de devenir champion la saison prochaine.

Le passage de Ronny Deila de Sclessin au Jan Breydel a fait grand bruit. Mais Johan Boskamp doute de ce choix du Club qui a opté pour le Norvégien.

"Ils ont choisi l'expérience. Mais personnellement, je ne suis pas sûr que Bruges ait fait le bon choix avec Ronny Deila. Je pense qu'ils auraient mieux fait de prendre Karel Geraerts. Il a réalisé une saison très régulière à l'Union, en championnat comme en Europe. Et il a pu le faire avec un noyau restreint qu'il a réussi à maintenir en forme", estime l'analyste néerlandais dans Het Belang van Limburg.

Boskamp n'est pas non plus certain que Deila soit l'homme capable de gérer une saison entière à un haut niveau : "Au Standard, Deila a plutôt connu des hauts et des bas, avec des débuts très moyens. L'Union n'a jamais connu cela sous Geraerts, et à Bruges, il ne pourra pas se le permettre."

En revanche, il voit dans le Norvégien un homme capable d'attirer les foules : "Il l'a prouvé au Standard. Sclessin était comme dans les grands jours, malgré des performances en dents de scie. Il fera aussi vibrer le public brugeois."