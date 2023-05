Genk ira-t-il chercher un titre inespéré ? "Nous ne sommes pas la même équipe à domicile qu'à l'extérieur"

Genk peut encore y croire. Les Limbourgeois ont battu le Club de Bruges ce dimanche (1-3) et ne sont qu'à un point du duo de tête.

La dernière journée des Champions' Play-offs promet d'être riche en émotions. Si l'Union doit absolument gagner face au Club pour espérer le titre, Genk peut aider les Bruxellois en battant l'Antwerp. Et en cas de défaite de l'Union, combinée à une victoire des Limbourgeois ? Eh bien, ce sera Genk qui sera champion.

Dans les colonnes d'Het Laatste Nieuws, le directeur technique de Genk, Dimitri De Condé, a préfacé cette dernière journée de folie. Il croit encore au titre.

Il a peut-être senti le vent tourner après ce week-end. "Dans ce genre de matches, avec des équipes de niveau égal, ce sont les conditions du match et les détails qui déterminent le résultat. Nous n'avions pas l'impression que cela jouait en notre faveur dans ces play-offs. Avant hier (dimanche) soir. Nous n'avons pas joué notre meilleur match (contre l'Union il y a une semaine) et après ce 1-1, nous pensions que c'était fini, jusqu'à ce que nous marquions à nouveau."

Genk attendra l'Antwerp de pied ferme ce dimanche, dans un stade plus bouillant que jamais. "Nous sommes heureux de jouer un autre match de haut niveau, et nous avons confiance en celui de dimanche. Les matches d'hier nous ont donné un véritable coup de boost. Et à la maison, nous pouvons toujours faire un peu plus. Il y a une atmosphère particulière à Genk. On l'a également vu lors des matches contre le Club et l'Union."