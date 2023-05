Kevin Koffi aux anges : "Cela fait beaucoup de bruit en Allemagne"

Champion en D4 la saison dernière, le promu Elversberg vient d'enchaîner avec un nouveau titre en D3 allemande cette année. Deux montées en un an pour la petite ville allemande de 12.000 habitants.

Après son titre de champion acquis le week-end dernier, Elversberg évoluera en Bundesliga 2 la saison prochaine. Kevin Koffi est toujours sur un petit nuage. "Deuxième montée de suite, c'est impressionnant. On commence peu à peu à réaliser l'énorme travail accompli et qu'on se déplacera au Hertha Berlin, à Schalke 04 et à Hambourg la saison prochaine", nous confie l'ancien joueur de Westerlo. "On a bien géré cet exercice et la pression puisqu'on était premier du classement depuis la huitième journée. On a été jusqu'au bout et je suis satisfait de ma saison. Beaucoup de personnes pensaient que j'étais fini à mon âge. Mais j'ai prouvé que ce n'était pas le cas, on vient de passer de la quatrième à la deuxième division allemande. Quelle magnifique aventure", précise le buteur âgé de 36 ans prolongé d'une année.

La grande fête a commencé dès la nuit tombée devant le stade où l'équipe a été accueillie par des feux de bengale au retour du match en déplacement du côté d'Ingolstadt (1-2). "Cela fait beaucoup de bruit car on parle de l'un des plus petits villages d'Allemagne qui se retrouve en D2 allemande. Le bourgmestre a même dit qu'ils allaient devoir bien s'organiser lors du prochain exercice pour gérer l'accueil des clubs et des supporters adverses car il n'y a qu'un hôtel par exemple à Elversberg. Là, on profite de bel exploit avec trois jours de vacances à Majorque. J'ai hâte d'être au coup d'envoi de la nouvelle saison", conclut Koffi.