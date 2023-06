Qui sera élu meilleur joueur de Challenger Pro League ?

Dieumerci Mbokani, Thierno Barry e Youssef Challouk se disputent le titre de Challenger Pro League Player of the Season.

Qui sera élu Joueur de l'Année, lundi prochain lors des Pro League Awards, parmi Dieumerci Mbokani (16 buts et 8 assists), Thierno Barry (20 buts et 5 assists) et Youssef Challouk (6 buts et 10 assists) ?

L'inoxydable Dieumerci Mbokani a de nouveau démontré l'étendue de ses qualités sur le terrain et a prouvé qu'il pouvait encore être décisif et déterminant à 37 ans.

© photonews

Arrivé en provenance de Sochaux l’été dernier, Thierno Barry a été l'une des grosses révélations de la saison en D1B. L’attaquant âgé de 20 ans a empilé les buts et a terminé meilleur buteur de la Challenger Pro League.

© photonews

Ne parvenant pas à s'imposer à Courtrai, Youssef Challouk a été prêté l'été dernier au RWDM. Le milieu offensif a enchaîné les bonnes performances en D1B et est l’un des grands artisans du titre du club molenbeekois.