Geraerts confirme une absence et parle de la suspension de Lynen : "Zinckernagel, lui, avait pu jouer..."

L'Union Saint-Gilloise aura fort à faire ce dimanche (18h30) face au Club de Bruges. Déforcés, les Bruxellois pourraient, en cas de victoire et en fonction du résultat de Genk - Antwerp, être sacrés champions de Belgique.

C'est en lançant ce duel à distance que Karel Geraerts a commencé sa conférence de presse ce vendredi.

“Pour moi, les chances de titre avant ce dernier match sont de 50 % pour l’Antwerp qui a son sort entre les mains, 25 % pour nous et 25 % pour Genk, voilà", a pronostiqué Geraerts, dans des propos relayés par la Dernière Heure. "On a une dernière chance, maintenant, on doit battre le Club Bruges chez nous. On est très motivé et on doit faire attention, Bruges a encore sorti un bon match contre Genk, même s’il l’a perdu.”

Face à Bruges, l'Union devra probablement faire sans certains cadres. Des joueurs comme Teuma, Boniface ou Vertessen sont incertains. En outre, Van Der Heyden ne sera pas sur le terrain ce dimanche.

“Siebe ne jouera pas, il a été opéré de l’épaule cette semaine et prépare déjà la saison prochaine. “Pour Boniface, Vertessen et Teuma, une décision sera prise après le dernier entraînement", a expliqué Geraerts, qui devra être attentif à l'état de sante de ses joueurs. "La semaine passée j’étais optimiste pour Teddy et puis après la dernière séance, j’ai dû me contraindre à ne pas le reprendre. Quant à Boniface, il n’a pas encore pu prendre part à tous les entraînements à fond comme je le souhaite.”

Un autre cadre qui ne sera pas là ce dimanche, c'est Senne Lynen. Exclu contre l'Antwerp, le milieu de terrain a été suspendu. Une décision dont la rapidité a étonné Geraerts, comparant la situation à celle du joueur du Standard, Philip Zinckernagel.

"On ne pourra pas changer cela, même si c’est un peu bizarre vu que, par exemple, Zinckernagel avait aussi été exclu une veille de lundi férié et que l’appel, cette fois-là, avait été traité la semaine suivante…”