Anderlecht aurait d'ores et déjà identifié le remplaçant de Guillaume Gillet !

D'abord assistant de Felice Mazzù, Guillaume Gillet a été propulsé en tant que T1 des U23 (RSCA Futures). Selon toute vraisemblance, il devrait très bientôt quitter le club.

Récemment, la presse flamande expliquait que Guillaume Gillet n'avait plus d'avenir au club. Dans la foulée du départ de Robin Veldman, le sien ne devrait ainsi plus tarder.

Selon nos informations, Anderlecht aurait trouvé son remplaçant. Il s'agit du Néerlandais Marink Reedijk, 30 ans. Il officiait en tant qu'assistant au Vitesse Arnhem. Auparavant, il a travaillé pour les équipes de jeunes de l'Ajax et de West Bromwich Albion, et a même été assistant au KSV Roulers pendant un certain temps.

À Vitesse, Reedijk a été assistant de Thomas Letsch et Phillip Cocu. Reedijk est le deuxième joueur de 30 ans à rejoindre le staff sportif des Bruxellois cet été. Ce lundi, le club avait annoncé l'arrivée de l'Allemand Justin Merz, lui aussi âgé de 30 ans, en tant que nouvel entraîneur des gardiens.