Tsuyoshi Watanabe explique pourquoi il a choisi La Gantoise plutôt que le Club de Bruges

Le Nippon a quitté Courtrai pour rejoindre La Gantoise qui a déboursé la coquette somme de 3,5 millions d'euros.

Tsuyoshi Watanabe aurait pu rejoindre le Club de Bruges, mais le Japonais a préféré poursuivre sa carrière à La Gantoise. "À Gand, je peux mieux me développer et progresser", a déclaré le défenseur en conférence de presse dans des propos relayés par Het Nieuwsblad. "Ici, j'ai plus de chances de jouer qu'au Club de Bruges."

L'ancien joueur de Courtrai entame son aventure à Gand avec beaucoup d'ambition. "Je veux devenir champion et aller très loin en Conference League", a déclaré le Japonais avec détermination. "Ce faisant, mon rêve est de jouer pour mon pays et, un jour, d'évoluer en Allemagne", a conclu Tsuyoshi Watanabe.