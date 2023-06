La forte critique de Kylian Mbappé après le départ de Lionel Messi

Messi et le PSG, c'est fini. Kylian Mbappé, qui a confirmé qu'il ne prolongera pas au club de la capitale française après 2024, a eu son mot à dire sur le départ du septuple Ballon d'Or.

Le passage de Messi au PSG aura de quoi laisser un franc goût de trop peu. A Paris, la Pulga n'aura montré son immense talent que par bribes, malgré une deuxième très bonne saison en Ligue 1. Lors de ses dernières semaines au PSG, Messi avait même été pris en froid et hué par le public. Annonçant son départ, il avait déclaré "ne pas avoir été heureux" à Paris.

Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, Kylian Mbappé considère que Messi n'a pas été estimé à sa juste valeur en France.

"On parle potentiellement du meilleur joueur de l’histoire du football. Ce n’est jamais une bonne nouvelle quand un joueur comme Messi s’en va", commence Mbappé.

"Personnellement, je n’ai pas bien compris pourquoi ce départ a suscité autant de réactions. On parle de Messi. Il doit être respecté et en France il n’a pas eu le respect qu’il méritait. C’est dommage mais c’est comme ça. Il faudra faire le possible pour le remplacer."