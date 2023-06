Le PSG fait le ménage et veut dégager un titulaire en plus de Mbappé

Dans le but de faciliter les négociations avec Manchester City pour le recrutement de Bernardo Silva, le PSG aurait proposé Marco Verratti en échange.

Il est de notoriété publique que le PSG souhaite ardemment recruter Bernardo Silva, d'autant plus depuis le départ officiel de Lionel Messi vers la MLS et l'Inter Miami. Le joueur portugais, qui vient de remporter la Ligue des Champions avec Manchester City, serait très enthousiaste à l'idée de rejoindre la capitale française. Cependant, parvenir à un accord avec les Sky Blues s'annonce visiblement complexe.

En effet, alors qu'une éventuelle offre de transfert de 80 millions d'euros pour Bernardo Silva était évoquée, L'Équipe rapporte aujourd'hui que ce dossier devient de plus en plus compliqué. Manchester City ne semble pas enclin à faciliter les pourparlers avec le club parisien. Dans cette optique, Luis Campos aurait proposé Marco Verratti comme compensation afin de faire baisser le prix du joueur convoité. Cependant, cette offre a été purement et simplement rejetée par la direction mancunienne. Le PSG devrait vraisemblablement réitérer sa proposition. D'ailleurs, la stratégie de recruter des joueurs libres de tout contrat semble répondre à une logique précise, selon le journal sportif : se donner une marge de manœuvre importante pour finaliser des transferts coûteux de ce genre.