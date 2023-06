Inoxydable, Luka Modric ironise sur son âge

Avec une victoire face aux Pays-Bas (4-2 a.p.) mercredi, la Croatie disputera la finale de la Ligue des Nations, dimanche, face à l'Espagne ou l'Italie.

Luka Modric (165 sélections et 24 buts) a encore une fois été déterminant avec un but sur penalty durant la prolongation. Le milieu de terrain du Real Madrid âgé de 37 ans a savouré ce succès en ironisant sur son âge.

"Pas de problème, si tu veux, je te montrerai mon passeport après l'interview", a blagué le Croate au micro de NOS. "Oui, mon passeport dit que j'ai 37 ans, comme vous l'avez dit. Je ne sais pas quoi dire de plus. Les fans me donnent tellement d'amour et de respect que c'est incroyable et c'est pourquoi j'aime jouer même à cet âge."