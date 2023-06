Les Diablotins concluent leur préparation pour l'Euro U21 par une victoire

Actuellement en stage en Israël pour préparer l'Euro U21, les Diablotins de Jacky Mathijssen se sont imposés 0-2 face à l'équipe nationale locale.

Pour ce match amical, répétition générale avant l'Euro U21 en Roumanie et en Géorgie, Mathijssen alignait Senne Lammens dans les cages. En défense, De Cuyper, De Winter, Debast et Patris prenaient place. Raskin, Keita et Matazo étaient titulaires au milieu. En attaque, Mathijssen faisait confiance à Vertessen, De Ketelaere et Ramazani.

Face aux joueurs de Guy Luzon (ex-Standard), les Belges prenaient les clés du jeu. Le gardien israélien, Keouf, devait déjà s'interposer après 3 minutes de jeu. La Belgique était au-dessus, bénéficiait de beaucoup de corners. A la 22e, De Ketelaere décalait bien Ramazani, mais Keouf sortait à nouveau le grand jeu.

Israel jouait en contre, et se montrai dangereux. Un centre en retrait, repris, passait juste à côté des cages de Lammens (30e). Les Diablotins rentraient aux vestiaires sur un score vierge.

Raskin et Ramazani prépondérants

Mathijssen procédait à plusieurs remplacements dès le début de la seconde période. Pletinckx, Siquet, Descotte, Balikwisha et Delanghe montaient à la place de Debast, De Cuyper, Vertessen, De Ketelaere et Lammens.

Les Diablotins ouvraient enfin la marque. Un centre de Balikwisha arrivait sur Ramazani. Le joueur d'Almeria était contré, mais le ballon arrivait sur Raskin qui ponctuait l'action (0-1, 51e).

Les hommes de Mathijssen étaient lancés. Un petit quart d'heure plus tard, Ramazani mettait sur orbite Raskin, encore lui. Le tir de l'ancien du Standard ne laissait aucune chance au gardien israélien (0-2, 64e).

Les Belges gèreront ensuite leur avance en fin de rencontre. La répétition est terminée, place à l'Euro U21, qui débute le 21 juin par une rencontre de poules face aux Pays-Bas !