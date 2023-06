L'un des plus grands talents de Feyenoord signe en Belgique !

Dermane Karim, milieu de terrain de 19 ans, quitte Feyenoord et s'engage à... Lommel pour lancer sa carrière professionnelle.

Considéré comme l'un des plus grands talents du centre de formation de Feyenoord, le milieu de terrain de 19 ans Dermane Karim quitte les Pays-Bas et s'engage en Belgique. Sous contrat jusqu'en 2026, Karim quitte donc prématurément Rotterdam et signe à... Lommel !

Grâce au City Football Group, qui possède pas moins de onze clubs dans le monde entier, la formation de Challenger Pro League a pu attirer définitivement la pépite togolaise, estimée à 300.000€ sur Transfermarkt.

A Lommel, Dermane Karim pourra faire ses débuts professionnels, avant de rejoindre la Jupiler Pro League ?