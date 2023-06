Javier Tebas plein d'espoir : "J'espère que Mbappé pourra venir"

L'international français quittera-t-il le Paris Saint-Germain cet été ?

Kylian Mbappé a choisi de ne pas lever l’option pour étendre automatiquement son contrat jusqu’en juin 2025 au PSG. Même si le natif de Bondy a déclaré qu'il voulait continuer avec le champion de France la saison prochaine, beaucoup d'observateurs croient toujours en son possible départ au Real Madrid notamment.

C'est le cas du président de la Liga, Javier Tebas. "J’espère que Mbappé pourra venir. Si vous me demandez en tant que supporter, je pense que Mbappé va quitter le PSG cette saison, parce qu’à l’UEFA, il y a plus de contrôle économique et une masse salariale très élevée. Le PSG doit être déchargé. Je pense que le Real Madrid a la capacité de faire cette signature", a lâché le patron du championnat espagnol auprès du quotidien Marca.