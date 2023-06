Hansi Flick et l'Allemagne dans le dur : "C'est un long chemin"

Après le match nul contre l'Ukraine lundi dernier (3-3), l'Allemagne a enregistré une nouvelle contre-performance avec une défaite contre la Pologne ce vendredi soir (1-0).

L’Allemagne est dans le dur et a encore du chemin à parcourir d’ici l’Euro 2024 à domicile. Le sélectionneur de la Mannschaft Hansi Flick était mécontent après la défaite des siens.

"Je suis complètement déçu par le résultat. En première période, on n’avait pas de rythme. On en a trop peu fait. On s’est amélioré en seconde période. On doit dire que Szczesny a sorti de grosses parades. On a essayé en seconde période. Malick Thiaw a fait un beau match selon moi. C’est sûr que l’on a besoin de résultat, et on doit y parvenir le plus rapidement possible", a lâché l'ancien coach du Bayern Munich au micro de la télévision publique ARD. "On ne peut pas dire que l’équipe n’a pas tout tenté pour gagner le match, notamment en seconde période. On peut construire sur cette seconde période, même si on ne peut pas se satisfaire de ce résultat contre cette équipe. On a encore un an, c’est un long chemin et on a encore assez de temps. Je suis confiant. C’est un processus, l’équipe est prête pour ce processus."