"Cela fait deux ou trois ans que je me repose" : Eden Hazard s'exprime sur les rumeurs de transfert au RWDM

Eden Hazard sera-t-il encore un joueur de football la saison prochaine ? Rien n'est encore sûr à l'heure actuelle, le joueur préférant prendre son temps.

Malgré sa retraite internationale à l'issue de la Coupe du Monde, Eden Hazard était l'un des hommes de la soirée à l'occasion de ce partage des Diables Rouges face à l'Autriche. Fêté en décapotable, Eden était également au centre de toutes les attentions en ce qui concerne son futur, notamment après les rumeurs de transfert du côté du RWDM.

Il est revenu au micro de la RTBF sur cette période particulière : "Mon avenir ? Honnêtement, je ne sais pas encore. Après trois années compliquées, j'ai juste envie de passer du temps en famille, de partir en vacances, comme tout le monde. On a lu pas mal de choses ces derniers jours, et beaucoup de bêtises".

Il n'a toutefois pas voulu démentir la possibilité d'évoluer en MLS ou aux côtés de son frère Kylian au RWDM : "Je ne sais pas, on verra... Je me sens encore capable d'être footballeur professionnel, mais en même temps, cela fait deux ou trois ans que je me repose. J'ai un peu d'énergie quand même".

La décision pourrait donc ne pas tomber tout de suite mais fera à coup sûr parler d'elle.