Un Diable Rouge a malgré tout charmé l'Europe entière

Les Diables Rouges n'ont pas réussi à remporter leur match contre l'Autriche samedi, le score étant resté à 1-1. Néanmoins, l'équipe belge a été louée par la presse internationale. Voici un florilège des commentaires :

L'agence de presse américaine Associated Press s'est enthousiasmée. Malgré le score final de 1-1, les Diables Rouges ont créé l'événement. Malgré les difficultés rencontrées par leur milieu de terrain avant la mi-temps en l'absence d'Onana et De Bruyne, Lukebakio a su utiliser sa vitesse sur le côté droit, Doku a semé la panique avec ses sprints et Lukaku a exercé une pression constante sur la défense autrichienne. Selon Associated Press, la Belgique méritait de gagner.

L'Équipe s'est montré particulièrement positif à l'égard de Jérémy Doku. Il a réalisé un premier quart d'heure de très grande qualité et a posé de nombreux problèmes à la défense autrichienne. Ses dribbles et sa vitesse ont impressionné. Cependant, il lui manque encore un peu de vision dans la dernière passe : ses centres ne sont pas toujours précis et il fait parfois les mauvais choix dans ses passes.

Pour Eurosport, le principal danger provenait de la défense belge. Ces joueurs se sont montrés légitimes. Doku a créé la sensation sur le flanc gauche et les Autrichiens ne savaient pas comment contrer ses accélérations. Dans une autre soirée, il aurait pu réaliser un triplé de passes décisives. De l'autre côté, Dodi Lukebakio a été tout aussi performant.