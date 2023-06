Kylian Mbappé postule pour le Ballon d'Or

Depuis plusieurs semaines, on parle de l'avenir de Kylian Mbappé. Mais ce lundi soir, l'attaquant français a surtout battu un nouveau record et a parlé du Ballon d'Or.

Kylian Mbappé a une nouvelle fois porté l'équipe de France ce lundi soir contre la Grèce. Devant un excellent Antoine Griezmann, l'attaquant du PSG a marqué le seul but du match, sur penalty, et a offert 3 points de plus lors de ces éliminatoires, ce qui en fait 6 de plus que la Grèce.

Ce but n'est pas anecdotique puisqu'il est le 54ème de Mbappé cette saison, en club et en équipe nationale, ce qui en fait le meilleur buteur français de l'histoire sur une saison. Cependant, il s'est incliné en finale de la Coupe du Monde mais aussi en huitième de finale de la Ligue des Champions avec son club.

En octobre prochain, le Ballon d'Or sera remis et le natif de Bondy pense qu'il a une chance de le remporter : "«C'est toujours difficile de parler d'un trophée individuel parce qu'il faut se mettre en avant tout seul, alors que c'est quelque chose qui ne passe pas forcément aux yeux du grand public, indique-t-il en préambule. Mais c'est un trophée individuel. Avec les nouveaux critères, il faut marquer, brûler la rétine, être impactant. Je pense que correspond à ces critères, donc je dirais oui, mais ce sont les gens qui votent (les journalistes en fait, NDLR). Mais je suis toujours optimiste.» Verdict le 30 octobre prochain. La liste des nommés, le 6 septembre.