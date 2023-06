L'incroyable série se poursuit pour Romelu Lukaku

Ce mardi, alors que la Belgique était bien mal en point face à l'Estonie, Romelu Lukaku est sorti de sa boîte et a marqué un doublé en trois minutes.

Déjà auteur du but égalisateur face à l'Autriche samedi soir, Lukaku a de nouveau marqué ce mardi. L'attaquant a planté ses 74e et 75e buts en équipe nationale...le tout en 107 sélections.

Une statistique assez folle, qui lui permet de faire mieux que des joueurs comme Messi ou Ronaldo en sélection lorsqu'ils avaient son âge (30 ans).

Lukaku, qui a une moyenne totalement folle de 0,7 but par match avec les Diables, n'est plus qu'à deux buts du roi Pelé, et neuf roses de la légende Ferenc Puskas.

Aussi, Lukaku vient de marquer pour la 15e fois consécutive dans une rencontre d'éliminatoires. Cela fait depuis...le 31 août 2017, contre Gibraltar, que Big Rom a marqué à toutes les rencontres de qualif ! Ironie du sort, la dernière équipe contre laquelle il avait été muet, c'était...l'Estonie, le 9 juin 2017.