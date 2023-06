Charleroi serait sur le point de perdre son capitaine

Charleroi devrait continuer de se renforcer en ce mercato estival. Les Carolos, du point de vue des départs, pourraient par contre perdre Marco Ilaimaharitra.

Selon les informations de la DH, Marco Ilaimaharitra (27 ans) serait de nouveau suivi à l'étranger.

Sur les tablettes d'Anderlecht et de Saint-Etienne lors des précédents mercatos, le Malgache serait désormais dans le viseur d'Israel et plus particulièrement du Maccabi Haifa, qui vient de rapatrier Lior Refaelov.

Le journal wallon précise que le transfert serait pratiquement finalisé.

Arrivé en 2017 à Charleroi, Ilaimaharitra est devenu un cadre de l'équipe, étant promu capitaine.