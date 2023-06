Officiel : pas encore de coach, mais un renfort belge pour l'Union

Karel Geraerts n'occupe plus le poste de coach de l'Union Saint-Gilloise, mais la vie au Duden Park continue, bien entendu. Ce jeudi, le club s'est renforcé en accueillant Charles Vanhoutte, le milieu de terrain du Cercle.

L'Union a teasé ce transfert pendant un certain temps. Dans l'après-midi, le club a publié une photo représentant une paire de jambes et une écharpe aux couleurs jaune et bleu des supporters, sans montrer le visage sur l'image. La légende était tout aussi mystérieuse : "L'écharpe est de retour". Une dizaine de minutes plus tard, l'équipe des réseaux sociaux a confirmé l'arrivée de Vanhoutte en tant que joueur de l'Union.

À l'âge de 24 ans, ce natif de Courtrai a estimé qu'il était temps de quitter le Cercle, où il a passé presque toute sa carrière de footballeur. Après avoir quitté les équipes de jeunes, Vanhoutte a fait partie de l'équipe première du Cercle ces dernières années, à l'exception d'une brève période de prêt à l'AFC Tubize.

La saison dernière, Vanhoutte a été un titulaire important, accumulant 1858 minutes de jeu en JPL, réparties entre 21 titularisations et 11 entrées en jeu en tant que remplaçant. Maintenant, il relèvera le défi à l'Union. Son poste de prédilection est au milieu de terrain, où il se distingue grâce à ses excellentes capacités physiques.