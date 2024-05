Belgique-Israël, un match très spécial... et en danger d'annulation ?

Le 6 septembre prochain, la Belgique affrontera Israël dans le cadre de la Ligue des Nations. Une rencontre dont on ignore encore si elle se déroulera à huis-clos... et si elle se déroulera tout court.

Dès le tirage, on savait que la double confrontation avec Israël serait une rencontre très particulière. La guerre fait toujours rage à Gaza, ce qui force la sélection israélienne à délocaliser ses rencontres à domicile. On ignore encore où les Diables Rouges affronteront Israël le 17 novembre ; probablement en Hongrie, où ont eu lieu la plupart des matchs de la sélection israélienne depuis.

Quant au match à domicile, s'il a lieu, ce sera sous tension. Alors que les préventes ont débuté pour la campagne des Diables Rouges en Nations League, aucun ticket n'a été mis en vente pour le match contre Israël, premier match de la phase de groupes.

Belgique-Israël à huis-clos ?

L'Union Belge a expliqué cette décision par des raisons de sécurité. "L’Union Royale Belge de Football est en contact permanent avec les services de sécurité, la ville de Bruxelles et le gouvernement fédéral", a déclaré la fédération dans un communiqué jeudi.

"La situation de sécurité est analysée et les évolutions sont évaluées de près. Plus d’infos seront communiquées plus tard. De plus amples informations seront communiquées ultérieurement".

Il n'est pas impossible que si la rencontre a lieu, elle se tienne à huis-clos afin d'éviter tout débordement et toute manifestation anti-israélienne, ainsi que tout risque sécuritaire. C'est déjà pour ces raisons que la rencontre entre La Gantoise et le Maccabi Haïfa s'était tenue à huis-clos.

Israël exclue de la Nations League ?

Une autre éventualité existe. En effet, la fédération palestinienne de football a saisi la FIFA à l'occasion du Congrès de l'instante internationale de football, qui se tenait cette semaine à Bangkok, et a réclamé la suspension de la fédération israélienne de football (IFA).

Gianni Infantino a assuré que la question serait étudiée et qu'une décision serait prise pour le 20 juillet prochain. "La FIFA enverra des experts juridiques indépendants sur place afin d'analyser" les arguments de la PFA, qui accuse l'IFA de violation des statuts de la FIFA à Gaza et en Cisjordanie.

Plusieurs footballeurs ont perdu la vie dans le conflit qui fait rage en Palestine, et les infrastructures sportives de la bande de Gaza ont été détruites intégralement.

S'il paraît peu probable que la FIFA décide, le 20 juillet prochain, d'exclure Israël de ses compétitions, cette décision pourrait potentiellement impacter la Nations League et donc annuler la double confrontation des Diables Rouges face à l'État Hébreu.