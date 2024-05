Crève-cœur pour Noa Lang et Joshua Zirkzee en sélection nationale

Les Pays-Bas sont parvenus à se qualifier pour la phase finale de l'Euro 2024, qui se déroulera cet été en Allemagne du 14 juin au 14 juillet.

Les Oranje sont versés dans le groupe D. Un groupe assez relevé, aux côtés de la France, l'Autriche et la Pologne. Un mois avant le début de la compétition, le sélectionneur Ronald Koeman a dressé une liste élargie.

Koeman a sélectionné une liste de 30 joueurs, 4 d'entre eux ne seront pas repris dans la liste définitive. Les Pays-Bas connaissent plusieurs incertitudes et absences notables au sein de leur noyau.

Cela concerne les deux anciens de Pro League, Joshua Zirkzee (ex-Anderlecht) et Noa Lang (ex-Club de Bruges). Le premier a explosé cette saison à Bologne mais a été touché à la cuisse. Il ne sera pas prêt pour l'Euro. Lang est quant à lui blessé depuis plusieurs mois.

On retrouve par contre l'ancien gardien d'Anderlecht, Bart Verbruggen. Koeman donnera sa liste définitive pour le 29 mai prochain, alors que la deadline fixée par l'UEFA est au plus tard le 7 juin.

🦁 One month before our first game, here's our 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐒𝐪𝐮𝐚𝐝 for @EURO2024! 🇳🇱#NothingLikeOranje #CreateHistory pic.twitter.com/484HIAQVV2