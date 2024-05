Après celle de Jürgen Klopp, deux autres pages vont se tourner à Liverpool en fin de saison

Liverpool va entrer dans une nouvelle ère en 2024-2025. Jürgen Klopp va quitter le club, ainsi que plusieurs joueurs.

Liverpool a annoncé ce vendredi sur ses canaux officiels les départs de Thiago Alcantara (33 ans) et Joël Matip (32 ans), qui arrivaient en fin de contrat à Anfield et ne seront pas prolongés.

Joël Matip est arrivé en 2016 à Liverpool en provenance de Schalke 04, où il avait été formé et avait jusque là joué toute sa carrière. L'international camerounais (27 caps, un but) a joué 200 matchs pour les Reds, remportant la Champions League en 2019 et la Premier League en 2020.

Matip s'était cependant occasionné une lourde blessure aux ligaments croisés du genou début décembre, et n'a plus joué depuis. Avant cela, il était titulaire dans la défense liverpuldienne, contrairement à une bonne partie de la saison passée.

Thiago Alcantara avait quant à lui rejoint Liverpool en 2020, et a depuis disputé 98 matchs pour les Reds. Il était cependant lui aussi lourdement blessé et n'a pu disputer qu'un petit match sur l'ensemble de la saison.

Formé au Barca où il a joué depuis jusqu'en 2013, l'international espagnol (46 caps) avait ensuite signé au Bayern Munich et y était devenu un pilier (235 matchs).

Thiago Alcantara's time with the Reds will come to an end this summer upon the expiration of his contract.



A truly special player. Thank you for everything, Thiago ❤️ — Liverpool FC (@LFC) May 17, 2024