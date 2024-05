Le Club de Bruges va devoir s'activer s'il ne veut pas perdre un pilier cet été

Au Club de Bruges, on n'a de cesse de saluer le travail de Nicky Hayen. Arrivé en remplacement de Ronny Deila, l'ancien coach des U23 a complètement transformé son effectif, permettant à certains joueurs de se révéler, d'autres de retrouver leur meilleur niveau.

C'est le cas de Denis Odoi. Ce dernier a livré des prestations énormes ces dernières semaines et a retrouvé un véritable rôle de patron.

A 35 ans, l'ancien Diable Rouge désormais international ghanéen a encore de très beaux restes et a prouvé à de maintes reprises son importance.

Pourtant, il pourrait quitter le Club cet été. En effet, son contrat en Venise du Nord expire au 30 juin prochain. Comme l'explique le Nieuwsblad, la direction n'a pas encore ouvert les négociations en vue d'une éventuelle prolongation.

Cela ne voudrait pas forcément dire que l'aventure d'Odoi au Club est d'ores et déjà terminée. La direction pense que les deux prochains matchs, en vue du titre, sont bien trop importants pour démarrer des discussions avec le joueur actuellement.

