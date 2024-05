Une ancienne icône d'Anderlecht n'y va pas de main morte avec Brian Riemer...et lui préfère un autre entraîneur de Pro League

Emmener le Club Bruges du marasme et le mener aux portes du titres, ou sortir complètement Anderlecht de l'impasse ? Qu'est-ce qui compte le plus ? Pour Olivier Deschacht et Stijn Stijnen, le choix entre Nicky Hayen et Brian Riemer est vite fait...

L'icône d'Anderlecht, Olivier Deschacht, est très critique envers le style de jeu introduit par Brian Riemer. Il y va d'une constatation assez frappante. "Je ne vois toujours pas de schémas offensifs clairs ou d'automatismes chez Riemer. C'est surtout très solide défensivement", a-t-il déclaré dans les colonnes du Nieuwsblad. Pour lui, le choix est donc vite fait. "Hayen. Avec tout le respect que je lui dois : il a ramené la sérénité à Bruges. Un simple 4-3-3. Des tâches bien définies, une rotation efficace, de la confiance... Un travail solide." Jesper Fredberg pointé du doigt Stijn Stijnen est un peu plus nuancé. "Ils ont tous les deux réalisé quelque chose, quand même. Anderlecht sortait d'une crise sans précédent. La saison dernière, ils ont terminé 11e. Je n'aurais jamais pensé cela." "Ils jouent le titre, alors chapeau - même si cela ressemble un peu à l'époque de René Weiler. Ce qui me dérange surtout chez Anderlecht, c'est le rôle du directeur technique. La façon dont Jesper Fredberg va sur le terrain et communique constamment avec le banc : je n'aime pas du tout." Stijnen est également très élogieux envers le travail de l'entraîneur du Club de Bruges. "Hayen a chassé la négativité au sein du Club. Il ne faut pas sous-estimer cela. Il aurait très bien pu arriver que l'entraîneur du Club NXT se qualifie pour la finale de la Conference League. Et il peut toujours jouer pour le titre. Qui l'eut cru..."





