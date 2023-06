🎥 L'OM tient son nouveau coach

L'Olympique de Marseille a officialisé vendredi soir le nom du successeur d'Igor Tudor. C'est Marcelino qui débarque au Vélodrome.

Un peu plus de trois semaines après l'annonce surprise du départ d'Igor Tudor, l'OM tient son successeur. Troisième de Ligue 1 sous les ordres du Croate, l'OM a annoncé ce vendredi l'arrivée de Marcelino.

L'entraîneur espagnol de 57 ans était libre depuis la fin de son aventure avec l'Athletico Bilbao, le 30 juin 2022. Il va reprendre du service en Ligue 1, dans un championnat qu'il va découvrir.

Passé notamment par Séville et le FC Valence avant de rejoindre Bilbao, Marcelino a trois trophées à son palmarès d'entraîneur: la Coupe du Roi qu'il a remportée avec Bilbao et Valence et la Supercoupe d'Espagne qu'il avait remportée avec l'Athletic en dominant le Barça en demi-finale et le Real en finale.