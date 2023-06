Le fils d'un coach de Pro League se révèle: "Mon nom attire l'attention, mais..."

La saison prochaine, Thomas van Bommel évoluera pour le Patro Eisden. Pour l'instant, le milieu de terrain est dans l'ombre de son père, Mark van Bommel, qui est l'entraîneur de l'Antwerp. La toute nouvelle recrue du Patro Eisden a réagi à cette situation.

"Ce nom attire immédiatement l'attention et ne rend pas toujours les choses faciles. Mais on s'y habitue", a déclaré Van Bommel à Het Belang van Limburg. Il est vrai que Thomas a hérité des gènes de son père, mais pas seulement. "Mon grand-père est également Bert van Marwijk, ancien footballeur et ancien sélectionneur national des Pays-Bas. Je peux donc compter sur les connaissances et les conseils de mon père et de mon grand-père en matière de football", a ajouté Van Bommel, soulignant la chance d'avoir deux mentors dans sa famille.

Thomas van Bommel vient du MVV, qui est proche de l'endroit où son père a remporté le titre de champion de Belgique. "Nous avons regardé le match décisif à la maison, à Meerssen, puis nous sommes immédiatement partis pour Anvers", raconte Thomas van Bommel.

La saison dernière, Thomas van Bommel a disputé 17 matches en Keuken Kampioen Divisie avec le MVV Maastricht.