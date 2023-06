Au moins un Diablotin a certainement impressionné Tedesco

Domenico Tedesco était en tribunes à Tbilissi ce samedi. Il n'a probablement pas aimé tout ce qu'il a vu, mais certains ont gagné des points.

Domenico Tedesco, comme Roberto Martinez en 2019, a fait le déplacement pour assister à l'Euro U21. Un moment de respiration, probablement, autant que de concentration pour le sélectionneur des Diables après la polémique Thibaut Courtois.

Lui et Franky Vercauteren ont donc assisté au match nul très décevants des Espoirs face à la Géorgie. Tedesco aura pris note de quelques points. Comme le déséquilibre évident de l'équipe dès que Zeno Debast, déjà Diable, est sorti ; comme la prestation encourageante mais encore à 2 visages de Charles De Ketelaere.

Il aura aussi remarqué que Lois Openda, dans ce contexte, n'est pas le 9 le plus adapté : quand il faut garder le ballon et la tête froide, le Lensois manque encore de lecture du jeu et de feeling. Et les joueurs montés alors que la Géorgie poussait ont à peu près tous pris l'eau, alors que la pression du stade se faisait intense.

Mais il y avait aussi du positif, qui devrait laisser Tedesco optimiste. Le principal gagnant, c'est bien sûr l'homme du match, Maxim De Cuyper. Auteur d'un but et d'un assist, le futur flanc gauche du Club de Bruges n'est certainement pas loin d'une convocation avec les Diables s'il confirme. Après tout, Arthur Theate, si bon qu'il soit, n'est encore qu'un latéral de fortune.

Maarten Vandevoordt, s'il a longtemps souffert de vaines comparaisons avec Thibaut Courtois, paraît arriver à maturité. Le Génois a également maintenu les Diablotins dans le match à plusieurs reprises. Il n'est pas toujours le plus impérial dans les airs (est-il coupable en partie sur le 2-2 ?), mais une belle carrière l'attend et Tedesco devrait en faire l'un de ses 3 gardiens dès septembre.

Enfin, que dire de Mandela Keita, encore une fois énorme au milieu ? Beaucoup attendaient Aster Vranckx, voire Eliot Matazo ou Nicolas Raskin parmi cette génération de U21 mais le plus proche du niveau de l'équipe A, c'est bien le champion de Belgique. Malheureusement pour lui, il évolue à un poste où la concurrence sera rude...mais il paraît armé pour s'y frotter.