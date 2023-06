Westerlo est prêt à faire des efforts pour garder deux cadres !

Le KVC Westerlo avait accueilli plusieurs joueurs en prêt pour la saison de la remontée en D1A, avec grand succès. Maxim De Cuyper rentre à Bruges, mais deux autres pourraient rester.

Westerlo a totalement réussi son retour en D1A, disputant les Playoffs 2 contre toute attente après une superbe saison. Parmi les acteurs de cette réussite, plusieus joueurs en prêt : Maxim De Cuyper, bien sûr, dont on sait qu'il retourne à Bruges, mais aussi Thomas van den Keybus et Nacer Chadli.

Selon la Gazet van Antwerpen, le KVC Westerlo souhaiterait discuter pour ces deux joueurs, respectivement avec le FC Bruges et l'Istanbul Basaksehir. Pour Van den Keybus, c'est jouable, le milieu de terrain (auteur de 3 buts et 3 assists) ayant un contrat jusqu'en 2025 et pouvant encore être prêté une saison.

Ce sera peut-être plus compliqué pour Nacer Chadli : l'ex-Diable Rouge de 33 ans, auteur d'une très bonne saison, arrive en fin de contrat dans un an et il faudra donc probablement payer l'Istanbul BB pour l'arracher définitivement. Mais Westerlo et Istanbul entretiennent de très bonnes relations via leur propriétaire, et c'est donc envisageable aussi.