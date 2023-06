Viendra, viendra pas ? On en sait plus sur la rumeur Eden Hazard au RWDM

Dans une interview accordée à la RTBF, Kylian Hazard a avoué avoir fait une croix sur la venue de ses frères au RWDM.

Alors que le RWDM a remporté la Challenger Pro League et prépare son retour parmi l'élite, les dernières semaines sont particulièrement mouvementées dans les travées du stade Edmond Machtens. Fin mai, le président Thierry Dailly a été mis à la porte par le propriétaire John Textor, le Français Gauthier Ganaye a été nommé CEO.

Depuis, les entraînements ont repris avec Vincent Euvrard à la barre et... neuf joueurs. "J'ai plutôt l'impression que nous sommes de retour après un week-end de congé plutôt que dans une reprise" commente Kylian Hazard au micro de la RTBF. "Le premier match de championnat c'est contre Genk à la maison, j'espère qu'on aura une équipe qui sera prête d'ici là. ​On ne sait pas gérer ce qu'il se passe en haut, on doit juste faire notre boulot et prier pour que ça aille bien."

Sans Thierry Dailly, je ne vois pas l'intérêt de faire venir mes frères ici"

Dans cette zizanie, une folle rumeur est née ces derniers jours : celle d'une arrivée d'Eden, voire aussi de Thorgan Hazard au RWDM pour rassembler la fratrie. "Si Thierry Dailly était resté, là, à la limite, on aurait pu avoir quelque chose parce qu'on en avait parlé. Maintenant qu'il est parti, je ne vois plus l'intérêt de continuer à envisager de faire venir mes frères ici. Tous les Hazard envisageaient ce projet avec Thierry. Vu qu'il n'est plus là, ça ne sert plus à rien" rétorque Kylian, qui semble visiblement remonté contre John Textor... on peut le comprendre.