Vincent Kompany veut à nouveau recruter à Anderlecht

Burnley et son coach belge Vincent Kompany vont de nouveau animer le marché des transferts. Les Clarets sont devenus des spécialistes pour piocher en Pro League. Dernièrement, le club a voulu recruter Bart Verbruggen, le gardien du RSC Anderlecht. Ce serait finalement Brighton qui devrait l'enrôler. Jean Butez (Antwerp) a alors été ciblé.

Kompany s'intéresse toujours à des Mauves. Selon les informations de Fabrizio Romano, Burnley aurait transmis une offre pour Noah Sadiki (18 ans) à hauteur d'un million d'euros. Les discussions seraient en cours.

Cette saison, malgré son jeune âge, Sadiki a joué 16 rencontres avec les A d'Anderlecht. Il a également joué 14 matchs avec les RSCA Futures.

Excl: Burnley have submitted an official bid for Belgian fullback Noah Sadiki — deal being negotiated with Anderlecht around €1m. 🚨🟣🇧🇪 #transfers



Contacts advancing with player’s agent Christopher Mandiangu. pic.twitter.com/akLssgrcda