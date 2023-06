Nouveau classement FIFA pour les Diables Rouges

La Belgique a perdu une place au classement FIFA publié cette semaine. Le top 3 reste inchangé.

Les résultats de la Belgique lors de la dernière trêve internationale lui valent de chuter d'une place au classement FIFA publié cette semaine par l'instance internationale. Les Diables Rouges ont disputé deux matchs de qualification pour l'Euro 2024, partageant face à l'Autriche (1-1) et gagnant en Estonie (0-3).

La Belgique est donc désormais classée 5e mondiale, avec 1788,55 points. C'est l'Angleterre qui nous dépasse, suite à ses victoires en qualifications face à Malte et la Macédoine du Nord. La Croatie grimpe à la 6e place et nous talonne désormais en dépassant les Pays-Bas, 7es. Le reste du top 10 est complété par l'Italie, le Portugal et l'Espagne.

Le top 3 mondial ne change pas avec l'Argentine n°1 mondiale, devant la France et le Brésil.