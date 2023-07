Encore raté pour Noa Lang

Le transfert de l'attaquant Noa Lang du Club de Bruges vers le PSV semble difficile à réaliser en raison du prix demandé. Cela complique la possibilité d'un départ pour l'attaquant selon le Eindhovens Dagblad.

Selon le journal, Lang est actuellement trop cher pour que le PSV puisse parvenir à un accord avec le Club de Bruges. Il faudrait mettre sur la table "des millions à deux chiffres", selon le Eindhovens Dagblad. La semaine dernière, le PSV a déjà dépensé entre huit et dix millions d'euros pour recruter Ricardo Pepi, l'attaquant américain qui quitte le FC Augsbourg.

Le PSV est clairement déterminé à ajouter un autre ailier gauche à son effectif, et Lang est un candidat idéal. En juin, l'attaquant du Club de Bruges a été régulièrement lié à un transfert vers Eindhoven. Pour l'instant, il est toujours sous contrat avec le Club. Cependant, si Lang exprime lui-même son désir de quitter le club, les choses pourraient évoluer rapidement. On s'attend à ce qu'il ait plus d'options que le PSV", écrit l'ED.

Cette saison en Jupiler Pro League, Lang a disputé 33 matchs avec le Club de Bruges, marquant 9 buts et délivrant 7 passes décisives. Il a également participé à quatre rencontres de la Ligue des champions.