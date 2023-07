Un nouveau candidat frappe à la porte de la pépite Lavia

Sacha Tavolieri avait déjà annoncé cette nouvelle, et Fabrizio Romano la confirme à son tour. Romeo Lavia pourrait bien faire partie de l'équipe d'Anfield la saison prochaine. Le jeune talent belge a déjà attiré l'admiration de Jürgen Klopp.

Après les transferts de Mac Allister et Szoboszlai, le profil de Lavia correspondrait parfaitement aux Reds s'ils souhaitent continuer à renforcer leur milieu de terrain. Romano explique qu'il était prévu dès le départ de recruter trois milieux de terrain.

Liverpool est désormais en lice pour Lavia. Le club travaille sur un accord et est en contact direct avec le joueur et son club. L'objectif initial de cet été était de recruter trois nouveaux milieux de terrain suite aux départs d'Oxlade-Chamberlain, de Naby Keita et de James Milner.

Arsenal montre également de l'intérêt pour Lavia, mais il se concentre actuellement à 100% sur la finalisation des accords avec Declan Rice et Jurrien Timber. Néanmoins, Lavia pourrait être une option pour Arsenal si Thomas Partey quitte le club.

Mais il y a du nouveau : selon le journaliste Santi Aouna, Southampton n'a pas encore reçu d'offre pour Romeo Lavia. Cependant, les clubs anglais de Chelsea et Liverpool seraient en contact direct avec le joueur et son entourage. Chelsea aurait déjà soumis une proposition de contrat.