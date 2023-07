Fin de carrière loin des pétrodollars pour ce champion du monde

Benfica a officiellement annoncé le retour d'Ángel Di María dans le club par le biais d'une communication officielle. Le champion du monde argentin fait ainsi son retour dans son ancien club, où il signera un contrat jusqu'en 2024.

Libre de tout transfert après son départ de la Juventus en début d'été, l'attaquant de 35 ans avait exprimé son désir de rejoindre son ancienne équipe, Benfica, où il avait également évolué entre 2007 et 2010. Sa carrière prestigieuse l'a ensuite conduit au Real Madrid, à Manchester United, au Paris Saint-Germain et à la Juventus. Après Orkun Kökcü, Di María est la deuxième recrue majeure pour l'équipe dirigée par Roger Schmidt.

L'année dernière, à la Juventus, et lors de la récente Coupe du monde, Di María a démontré qu'il possédait toujours de grandes qualités. Par exemple, il a marqué le deuxième but pour l'équipe argentine lors de la finale de la Coupe du monde remportée aux tirs au but. Il a également remporté la Ligue des champions lors de son passage au Real Madrid. Toutefois, sa dernière saison à la Juventus a été marquée par des blessures graves.