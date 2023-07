Manchester United pourrait prêter en Pro League

Selon les informations d'Het Belang Van Limburg, Saint-Trond doit se préparer à un départ de son gardien titulaire, Daniel Schmidt. L'international japonais aurait des envie d'ailleurs.

Le STVV aurait alors ciblé son remplaçant. Il s'agirait de Zion Suzuki, jeune gardien japonais de 20 ans, qui joue avec les Urawa Red Diamonds.

Le club serait ouvert à un départ de son joueur, qui n'a qu'un contrat pour une demi-saison. Suzuki pourrait rejoindre le STVV en prêt. Car, selon le média local Sponichi ainsi que Fabrizio Romano, Manchester United serait proche de recruter Suzuki cet été.

Manchester United have Japanese 2002 born GK Zion Suzuki (Urawa Reds) on their radar. 🔴🇯🇵 #MUFC



He’s one of the option as new backup GK. Nothing done — but Man Utd informed.



Priority remains to get André Onana deal done. Talks ongoing with Inter. €55m bid needed to seal it 🇨🇲 pic.twitter.com/My17Nh4CT8