Officiel : Anderlecht tient sa première recrue estivale !

C'est enfin officiel, le Sporting d'Anderlecht tient sa première recrue de l'été. Si l'on ne connaît pas encore l'avenir d'Islam Slimani, les Mauves sont parvenus à boucler le deal Kasper Dolberg, qui vient d'être officialisé.

L'attaquant danois de 25 ans arrive de l'OGC Nice, signe un contrat de quatre saisons et accompagnera l'équipe première samedi pour le stage d'été en Autriche. Chez les Mauves, l'international à 40 reprises portera le numéro 12.

"Il n'a pas été difficile de choisir un club aussi important que le RSC Anderlecht. Je connais ce club depuis longtemps et j'ai tout de suite senti que je pouvais m'adapter au projet et au style de jeu. J'ai ressenti une grande confiance dans le projet du club, c'est la raison pour laquelle je suis venu ici" s'est exprimé le Danois dans le communiqué.

He's here. 🇩🇰 Kasper Dolberg joins RSC Anderlecht on a permanent deal. 🟣⚪ More info on https://t.co/Uydd2vyoFF pic.twitter.com/PQACg2SGjq