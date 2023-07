Officiel : L'Union perd son capitaine emblématique !

Voilà quatre saisons que Teddy Teuma constituait le cœur de l'Union Saint-Gilloise, tant en D1B qu'en Jupiler Pro League. Grand acteur des deux podiums des Unionistes et de la qualification pour les quarts de finale de l'Europa League, le capitaine quitte le navire.

Né en France, l'international maltais avait un vœu très cher dans sa carrière : évoluer en Ligue 1. Souhait désormais exaucé, puisque le milieu de terrain rejoint le Stade de Reims de Will Still.

Alors que l'on évoquait une somme avoisinant les 3M€ il y a quelques jours, l'Union s'en tire bien mieux si l'on en croit les informations de la presse française et du journal l'Équipe. En effet, ce sont bien 7M€ qui devraient arriver dans les caisses Unionistes.

Teddy Teuma leaves Union for Stade de Reims.



